Реальная зарплата в сентябре выросла на 3,1% в годовом выражении

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Реальная начисленная заработная плата в России в сентябре 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,1%, следует из данных Росстата.

При этом по сравнению с августом 2019 года уровень реальных зарплат вырос на 1,3%. За девять месяцев текущего года этот показатель увеличился на 2,3% к уровню годом ранее.

В то же время средняя номинальная зарплата в сентябре текущего года увеличилась на 7,2% к уровню августа 2018 года, до 44 961 рублей. Ранее, по данным Росстата, средняя номинальная зарплата в отчетном месяце росла на 7,4% к уровню сентября 2018 года, до 45 541 рублей.

За январь - сентябрь номинальная зарплата выросла также на 7,2%, до 46 057 рублей.