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Газовый конфликт России и Украины
Обновлено 

Гончарук: Украину не интересует промежуточный контракт с "Газпромом" на один год

Киев считает для себя приемлемым долгосрочный контракт, отметил премьер-министр страны

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Украина считает для себя приемлемым подписание долгосрочного контракта на транзит газа из России на взаимовыгодных условиях. Об этом в среду заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Украине нужен не промежуточный вариант на один год, - сказал он на брифинге. - Украину устраивает долгосрочный контракт [с "Газпромом"], который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой - энергетическую безопасность Украины и Европы".

Глава украинского правительства отказался уточнить обсуждаемые сторонами условия возможного будущего контракта, однако отметил, что Украина желает "прогнозированных, взаимовыгодных, стабильных условий работы с европейскими партнерами по европейским правилам". Кроме того, добавил он, контракт должен предполагать "достаточное экономическое содержание, чтобы украинская ГТС могла работать без рисков для энергосистемы Украины и ЕС".

Ранее источник, близкий к трехсторонним переговорам по газу в ЕС, сообщил ТАСС, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года "вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа". "Нафтогаз" позднее эту информацию опроверг. По версии компании, Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому" "заключить долгосрочный контракт со значительным объемом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы".

В среду прошла техническая трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины по газу в формате телеконференции. Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по ее итогам.

Камнем преткновения остается вопрос об отказе "Нафтогаза" и "Газпрома" от взаимных судебных исков, который является частью предложенного Москвой пакетного решения для продолжения транзита газа через территорию Украины после 1 января 2020 года. Пока на экспертном уровне стороны не достигли прогресса по этому вопросу.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныГончарук, Алексей Валерьевич
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