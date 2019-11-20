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Молдавия и "Газпром" согласовали обеспечение бесперебойных поставок газа

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику и глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече в Москве согласовали обеспечение бесперебойных поставок газа на случай прекращения транзита через территорию Украины в 2020 г. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства республики.

"Стороны согласовали комплексе мер по обеспечению бесперебойных поставок газа потребителям Республике Молдова", - говорится в сообщении. Председатель правления "Газпрома" описал существующие технические сценарии поставок природного газа в Молдавию, в том числе через Румынию и Болгарию, отметив, что они способны удовлетворить потребности страны.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. В прошлом году страна импортировала 2,9 миллиарда кубометров газа. Ранее президент республики Игорь Додон выразил опасения, что прекращение поставок газа через Украину может негативно сказаться на доходах республики от транзитных услуг, а также привести к перебоям в поставках в зимний период.

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