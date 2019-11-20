Промсвязьбанк в январе - сентябре увеличил чистую прибыль на 7%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк в январе - сентябре 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Активы кредитной организации выросли на 37% с начала года и по состоянию на 1 октября составили 1,76 трлн рублей. По информации банка, активы увеличились преимущественно за счет роста кредитного портфеля и ликвидных активов.

Кредитный портфель Промсвязьбанка (за вычетом резервов) с начала года увеличился на 49% - до 819 млрд рублей. В том числе портфель корпоративных кредитов на 1 октября достиг 570 млрд рублей (+49%), кредитов малому и среднему бизнесу - 103 млрд рублей (+43%), розничный кредитный портфель - 145 млрд рублей (+49%).

Объем средств на счетах клиентов вырос на 43% и достиг 1,44 трлн рублей. В том числе средства корпоративных клиентов составили 833 млрд рублей (+83%), малых и средних предприятий и розницы - 199 млрд и 413 млрд рублей (рост на 13% и 8% соответственно).