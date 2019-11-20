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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Силуанов заявил, что рост неиспользованных средств бюджета приостановится с 2020 года

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказывал обеспокоенность ежегодным ростом остатков неиспользованных средств бюджета

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Рост остатков неиспользованных средств бюджета РФ может приостановиться с 2020 года. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Согласен, что эту динамику (роста остатков неиспользованных средств бюджета - прим. ТАСС) надо переломить. Меры, которые сегодня уже приняты по субъектам РФ, задачи, которые поставил председатель правительства по наведению порядка с работой с инвестиционными проектами, дадут результат. Начиная со следующего года, уверен, что такой динамики роста остатков не должно быть", - сказал Силуанов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказывал обеспокоенность ежегодным ростом остатков неиспользованных средств бюджета, которые в этом году достигнут 1 трлн рублей.

"Да, действительно, у нас есть еще неиспользованные средства, этот триллион [рублей], который перейдет с этого года на следующий. Мы видим причины этого, и правительство будет работать с тем, чтобы деньги, предусмотренные на очередной финансовый год, максимально использовались", - сказал первый вице-премьер.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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