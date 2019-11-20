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Проблемы и перспективы развития садоводства обсудят на выставке-конференции на Ставрополье

В конференции примут участие более 200 представителей садоводческих и питомниководческих хозяйств России, Нидерландов, Италии и других стран

ПЯТИГОРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Международная специализированная выставка-конференция "PROяблоко 2019", которая соберет более 200 участников из России, Нидерландов и Италии, пройдет с 26 по 29 ноября в Минеральных Водах Ставропольского края. Участники обсудят проблемы и перспективы развития садоводческой отрасли, сообщила в среду пресс-служба госучреждения "Ставропольвиноградплодопром".

"Возможности дальнейшего развития садоводства в России, проблемы отрасли и пути их решения будут центральной темой первой Международной специализированной выставки-конференции для производителей яблок и специалистов смежных отраслей "PROяблоко 2019". В конференции примут участие более 200 представителей садоводческих и питомниководческих хозяйств России, Нидерландов, Италии и других стран", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники обсудят вопросы выращивания и организации сбыта яблок, экономические аспекты садоводства, работу питомника и обеспечение производителей яблок посадочным материалом. Кроме того, они поговорят об интенсивных технологиях закладки и ухода за яблоневым садом, сортировке, предпродажной подготовке и методах хранения яблок, а также подбору и подготовке кадров для отрасли.

Участники конференции посетят крупнейшие садоводческие хозяйства Северного Кавказа: "Сад-гигант Ингушетия", "Рассвет", "Плодообъединение "Сады Ставрополья" и "Сады Карачаево-Черкессии".

Теги
ИталияНидерландыРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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