Глава ВТБ не ожидает кризиса на рынке потребительского кредитования в ближайшее время

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Рынок потребительского кредитования в России будет сохранять стабильность в ближайшей перспективе, обвалов и кризиса не ожидается. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24" в среду в рамках форума "Россия зовет!".

"Я думаю, что этот рынок будет стабильным в ближайшее время. Каких-то обвалов, кризисов, невозвратов не жду. Пока я не вижу опасности", - сказал он.

Как считает Костин, ставки по кредитованию будут снижаться вслед за снижением ключевой ставки Банка России. "Кредиты будут более доступные и меньше надо будет платить за их обслуживание", - отметил он.

Глава ВТБ также подчеркнул, что уровень объема кредитования к ВВП в России все еще в несколько раз ниже, чем в других странах.