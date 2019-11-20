Костин не видит оснований для снижения ключевой ставки до конца года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не видит предпосылок для снижения ЦБ РФ ключевой ставки до конца текущего года. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Я, честно говоря, не ожидаю в этом году больше снижения. Я думаю, что Центробанк "ухнул" про себя, полпроцента - раз, сильно сделал, но дальше я не вижу оснований. Тем более, сейчас в конце года начнут увеличиваться бюджетные расходы", - отметил он, добавив, что в следующем году снижение ставки может продолжится.