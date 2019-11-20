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Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года

Замминистра транспорта Владимир Токарев сообщил, что перевозиться по железной дороге будут в первую очередь топливо, стройматериалы, песок и щебень
Железнодорожная часть Крымского моста Сергей Леваненков/ТАСС
Описание
Железнодорожная часть Крымского моста
© Сергей Леваненков/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста запланировано на 1 июня 2020 года. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

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"Планируется 1 июня", - ответил он на соответствующий вопрос.

По его словам, перевозиться по железной дороге будут в первую очередь топливо, стройматериалы, песок и щебень.

Движение пассажирских поездов начнется уже в декабре 2019 года. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, сообщала компания "Гранд сервис экспресс".

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России.

Теги
РоссияКрым
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