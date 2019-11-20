Минтранс: железнодорожная инфраструктура и РЖД должны остаться в собственности государства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура и компания "Российские железные дороги" должны оставаться в собственности государства. Такое мнение высказал журналистам заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

"Я думаю, что это (приватизация РЖД - прим. ТАСС) не скоро будет. Мне кажется, что РЖД - не та компания. Она больше несет социальную нагрузку и многие вопросы ей приходится решать не в рамках экономических процессов, которые должны быть, а просто потому, что так требует сегодняшняя ситуация. Мне кажется, инфраструктура должна оставаться в собственности государства. Пока так должно быть, а дальше жизнь покажет", - сказал он.

Как ранее сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин РФ предлагал повторно рассмотреть вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", РЖД, "Русгидро" и "Аэрофлота". По его словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году.

Позиция Минфина состоит в снижении доли государственного участия в уставных капиталах указанных компаний до 50% плюс одна акция.