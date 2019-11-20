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Механизм работы "регуляторной гильотины" проверят в девяти регионах страны

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Девять субъектов РФ станут участниками пилотного проекта по созданию единого органа госвласти, ответственного за осуществление контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина". Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития.

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Речь идет о Калужской, Калининградской, Ульяновской и Ленинградской областях, Ставропольском и Хабаровском крае, Удмуртии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Запустить пилотный проект ранее поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно поручению, до 15 ноября Минэкономразвития должно было представить перечень регионов для его реализации.

"Регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Теги
РоссияЛенинградская областьУльяновская областьУдмуртияСтавропольский крайХабаровский крайКалининградская областьКалужская областьНенецкий автономный округХанты-Мансийский автономный округ
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