Механизм работы "регуляторной гильотины" проверят в девяти регионах страны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Девять субъектов РФ станут участниками пилотного проекта по созданию единого органа госвласти, ответственного за осуществление контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина". Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития.

Речь идет о Калужской, Калининградской, Ульяновской и Ленинградской областях, Ставропольском и Хабаровском крае, Удмуртии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Запустить пилотный проект ранее поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно поручению, до 15 ноября Минэкономразвития должно было представить перечень регионов для его реализации.

"Регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".