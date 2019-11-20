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Эксперты обсудят вопросы импортозамещения в сфере IT на всероссийской конференции в Москве

Мероприятие пройдет 26 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Эксперты в сфере информационных технологий и производители отечественного оборудования и программного обеспечения обсудят проблему импортозамещения технологий на Всероссийской конференция "Антисанкции. В чем выгода импортозамещения в сфере IT", которая пройдет в Москве 26 ноября.

На конференции, организатором которой выступает ТАСС, участники обсудят актуальные вопросы импортозамещения в сфере IT. В частности, речь пойдет о поисках вариантов для создания отечественными компаниями конкурентоспособных российских решений, в том числе оборудования и ПО, а также о проблемах, с которыми сталкиваются российские компании в этой сфере.

Как отмечают эксперты, уровень импортозамещения в IT сегодня неоднороден, несмотря на планы к 2021 году превысить порог использования отечественных решений в 50%. К примеру, среди антивирусов этот уровень уже составляет 95%, в то время как среди офисного ПО - не более 35%, а систем управления базами данных - 5-7%. Так, по данным Счетной палаты, за прошлые два года 82% госучреждений пользовались зарубежными почтовыми сервисами.

В связи с этим в рамках конференции пройдет обсуждение достижений и проблем импортозамещения в сфере IT, сложностей, с которыми сталкиваются компании при переходе на отечественное ПО, уровня доверия к ПО и операционным системам и их соответствие ожиданиям потребителей. Также эксперты обсудят вопросы сертификации операционных систем и формирование единого реестра российского программного обеспечения. Участники рассмотрят реальный опыт перехода на отечественное ПО в органах власти и местного самоуправления и примеры успешной миграции с зарубежных решений на российские аналоги.

Среди участников конференции будут как представители правительства, в том числе Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минпромторга РФ, так и представители российских компаний из сферы IT, разработчики отечественного ПО, эксперты в сфере информационных технологий и информационной безопасности. 

Теги
Россия
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