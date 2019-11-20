Путин: деньги не являются основным стимулом сотрудничества России и Китая в развитии ИИ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ключевым стимулом сотрудничества России и Китая в развитии искусственного интеллекта (ИИ) является взаимный интерес, а не деньги, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Дело не в деньгах, дело в совместном интересе. Когда создается совместная платформа, то эти средства начинают использоваться совместно. Причем на тех направлениях, где, скажем, или Россия, имея в ввиду фундаментальные знания и развитие фундаментальных составляющих, как математика и все, что с этим связано, - а у нас совершенно очевидно есть конкурентные преимущества в этой сфере, или конкурентные преимущества Китая, связанные с развитием определенного уровня производств", - отметил Путин.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (CIC) объявили создании Российско-китайского научно-технического инновационного фонда объемом $1 млрд, который поддержит проекты, направленные на развитие новых технологий в ключевых отраслях экономики двух стран с акцентом на рыночную коммерциализацию.

Также РФПИ объявил о привлечении от своих международных партнеров $2 млрд для финансирования развития технологий, в том числе искусственного интеллекта.