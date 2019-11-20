Фонд "Моногорода.РФ" готов оказать помощь пострадавшим от паводка в Тулуне бизнесменам

Ранее в среду пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко по итогам его встречи с Макиевой сообщала, что функционал фонда может расшириться. В частности, планируется внедрить поддержку социальной инфраструктуры, концессии, льготный лизинг, а также выдачу займов на оборотные средства для предпринимателей, которые оказались в зоне ЧС.

"По Тулуну мы ждем выхода постановления правительства, которое позволит Фонду моногородов выдавать средства на оборотный капитал для предпринимателей, пострадавших при наводнении. То есть это те деньги, которые прямо сейчас можно направить на перезапуск бизнеса, закупку расходных материалов. Постановление еще не подписано, сейчас оно на рассмотрении в Минюсте", - сказала она.

Макиева пояснила, что с пострадавшими предпринимателями, которые претендуют на поддержку фонда, "налажено взаимоотношение в режиме онлайн". "Сумма поддержки Фонда зависит от количества заявок. Наш инвестблок уже работает с инвесторами Тулуна по подготовке документов на займы, чтобы с принятием поправок начать работу по проектам в полном объеме", - добавила гендиректор фонда.

Кроме того, по ее словам, фонд ожидает решения правительства РФ о создании в Тулуне территории опережающего развития. Консультации потенциальным резидентам уже предоставляются.