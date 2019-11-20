Представитель ВТБ может войти в совет директоров "Ленфильма"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Представитель ВТБ может войти в совет директоров киностудии "Ленфильм". Об этом в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, что будут существенные изменения в совете директоров и представитель ВТБ войдет туда, скорее всего", - сказал Костин, говоря о возможных изменениях в киностудии.

При этом глава ВТБ высказал мнение, что гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин сохранит свой пост в киностудии.

Говоря о плане по оздоровлению киностудии, Костин отметил, что "пока не будет выработан комплекс мер, то реструктуризацию [долга "Ленфильма" перед ВТБ], наверное, производить не будем".

Костин пояснил, что сейчас идет работа над программой по общему комплексу мер поддержки киностудии. Костин также отметил, что в настоящий момент "Ленфильм" не обслуживает долг перед ВТБ.

Долг "Ленфильма" перед ВТБ

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. По данным СПАРК, на конец 2018 года задолженность компании по заемным средствам составляла 1,78 млрд рублей.

Ранее генеральный директор студии "Ленфильм" Эдуард Пичугин сообщил ТАСС, что киностудия получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Кроме того, после реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге "Ленфильм" рассчитывает погасить основную часть долга перед банком ВТБ.

В конце октября также сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед банком ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.