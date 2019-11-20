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Производство одежды в Ингушетии увеличилось почти в пять раз за 10 месяцев 2019 года

Этот показатель удалось достичь благодаря работе частных производителей и ателье

МАГАС, 20 ноября. /ТАСС/. Объем производства одежды в Ингушетии в январе-октябре 2019 года увеличился почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Индекс промышленного производства в январе-октябре 2019 года по сравнению с январем-октябрем 2018 года составил 113,4%. Среди обрабатывающих производств увеличение уровня в указанный период по сравнению с прошлым годом наблюдается в производстве пищевых продуктов - 148,9%, и самый высокий показатель в производстве одежды - 484,3%", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве экономики региона, крупных предприятий по пошиву одежды в Ингушетии нет, показателя удалось достичь благодаря работе частных производителей и ателье.

Также в регионе на 4,5% вырос индекс добычи полезных ископаемых, на 3,6% - индекс обрабатывающего производства, на 21,8% - индекс обеспечения электроэнергией.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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