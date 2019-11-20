Молдавия начнет получать российский газ со значительной скидкой

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Цена на российский газ для Молдавии с 2020 года значительно снизится под влиянием изменений формулы цены контракта - до $173 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров.

"Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет $173 за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня", - добавил российский вице-премьер.