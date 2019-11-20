Васильев попросил Путина поддержать создание безопасных условий езды по трассе "Кавказ"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев попросил президента России Владимира Путина поддержать регион в работе по улучшению безопасности движения по трассе "Кавказ". Об этом он сказал на рабочей встрече с главой государства.

"Все же много, по нашему определению, гибнет людей [на трассе "Кавказ"], - сказал руководитель региона. - У нас за 10 месяцев только на дорогах республики погибло 267 человек, 1900 получили ранения".

Он отметил, что регион будет пытаться сделать трассу безопасней для езды.

"В моем обращении к вам содержится просьба поддержать", - добавил Васильев, обращаясь к президенту.