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Васильев попросил Путина поддержать создание безопасных условий езды по трассе "Кавказ"

Глава Дагестана сообщил, что за 10 месяцев на дорогах Дагестана погибли 267 человек и 1900 пострадали

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев попросил президента России Владимира Путина поддержать регион в работе по улучшению безопасности движения по трассе "Кавказ". Об этом он сказал на рабочей встрече с главой государства.

"Все же много, по нашему определению, гибнет людей [на трассе "Кавказ"], - сказал руководитель региона. - У нас за 10 месяцев только на дорогах республики погибло 267 человек, 1900 получили ранения".

Он отметил, что регион будет пытаться сделать трассу безопасней для езды.

"В моем обращении к вам содержится просьба поддержать", - добавил Васильев, обращаясь к президенту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВасильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестан
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