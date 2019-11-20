Фонд оплаты труда бюджетников в Кабардино-Балкарии в 2020 году вырастет на 11%

НАЛЬЧИК, 20 ноября. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарии (КБР), сформированный на 2020 год, предусматривает рост фонда оплаты труда работников бюджетных сфер на 11% относительно 2019 года. Об этом в среду заявила и. о. министра финансов КБР Елена Лисун в ходе общественных слушаний проекта основного финансового документа на 2020 и плановые 2021-2022 годы в заксобрании региона.

"На оплату труда с учетом резерва предусмотрено 5,9 млрд рублей, относительно 2019 года темп роста составляет 111%. А с учетом субвенции на школьное и дошкольное образование в части заработной платы работников данной сферы, то общие расходы бюджета на выплаты заработной платы составляют 12,1 млрд рублей или 34% всех расходов республиканского бюджета", - сказала и. о. министра.

По ее словам, в 2020 году прогнозируется уровень среднемесячного дохода от трудовой деятельности 23540 рублей. "Будут увеличения минимального размера оплаты труда до 12130 рублей, увеличение с 1 октября 2020 года заработной платы остальных категорий работников бюджетной сферы на 3%", - сказала Лисун.

Бюджет на предстоящий трехлетний период сформирован с ежегодным профицитом, который будет направляться в полном объеме на сокращение размера госдолга, подчеркнула и. о. министра. На 2020 год запланирован бюджет с профицитом на уровне 46,1 млн рублей.

Доходы запланированы в объеме 35,7 млрд рублей (101% от уровня бюджета 2019 года), в том числе собственные - 11,8 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета КБР на 2020 год запланированы в объеме 35,6 млрд рублей (102,5% от уровня 2019 года).

Лисун подчеркнула, что всего на обслуживание госдолга в 2020 году предусмотрено 116 млн рублей. "Сам госдолг у нас запланирован в размере 9,6 млрд рублей, в структуре госдолга 44,6% [долговых обязательств] приходятся на обязательства по банковским кредитам, 51,6% - по бюджетным кредитам, 3,8% - по государственным гарантиям КБР", - пояснила она.

Социальная направленность

Проект республиканского бюджета является социально ориентированным, отметила Лисун. Так, на социальный блок направят 73%, то есть 26 млрд рублей. "Расходы на социальные выплаты населению составляют 7 млрд рублей (доля в общем объеме расходов почти 20%). Рост относительно 2019 года - 169%, он обусловлен дополнительным получением 3 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей - это будет региональная доплата к пенсиям с нашим софинансированием в размере 146,3 млн рублей", - сказала и. о. министра.

В рамках мероприятий по борьбе с бедностью предусмотрены изменения размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание ребенка и размер выплаты денежных средств опекуну. Кабардино-Балкария входит в число пилотных регионов, в которых в 2019 году реализуется проект по снижению уровня бедности. "Опекунские увеличатся на 46%, вознаграждение - на 31%. Все средства уже в первоначальном варианте предусмотрены", - сказала она.

Социальная направленность бюджетных расходов прослеживается не только в видах расходов, но и в государственных программах. Так, на развитие образования приходится 24% от общего объема запланированных расходов предусмотрено, на социальную поддержку - 22% общих расходов, на программу развития здравоохранения - 19,3%. "Данные три программы аккумулируют 66% всех расходов. Суммарно они составляют 23,5 млрд рублей", - сказала и. о. министра.

Иные межбюджетные трансферты на 2020 год предусмотрены в размере 857 млн рублей, в рамках нацпроекта из них 803 млн рублей. Наиболее крупные: 432 млн рублей - на развитие транспортной системы, 285 млн рублей - на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 85 млн рублей - на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Общая сумма федеральных средств на национальные проекты составляет 4,8 млрд рублей, общая сумма софинансирования республиканского бюджета на все целевые средства составит 412,4 млн рублей. "На нацпроекты ко второму чтению сумма подрастет, будет около 5,6 млрд рублей", - добавила Лисун.

Капитальное строительство и дорожный фонд

На объекты капитального строительства в 2020 году планируется направить 1,437 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 1,376 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства общеобразовательных школ в городе Чегеме и станице Солдатская, а также Дома культуры в селении Нартан. Будет продолжено строительство ясельных блоков в 29 дошкольных учреждениях республики. Также планируется завершить работы по капитальному ремонту пяти берегоукрепительных сооружений на реках республики.

Кроме того, в 2020 году будет начато строительство в части расширения водопроводных сетей в одном из жилых микрорайонов Нальчика, а также запланировано начало строительства спортивных комплексов и залов в различных населенных пунктах республики.

Расходы дорожного фонда КБР в 2020 году планируются в объеме 2,4 млрд рублей, из них в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" поступит 470 млн рублей.