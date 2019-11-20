Baker Hughes, C3.ai и Microsoft объединятся для ускорения цифровизации в энергетике

ТАСС, 20 ноября. Нефтегазовая компания Baker Hughes, разработчик инновационных цифровых решений C3.ai и технологический гигант Microsoft объявили о создании альянса для разработки и внедрения решений на базе AI в рамках платформы облачных вычислений MS Azure. Об этом сообщает новостной портал Microsoft.

"Мы являемся свидетелями масштабного сдвига на рынке, когда нефтегазовый бизнес проходит через интенсивный процесс цифровой трансформации на уровне отдельного предприятия. Это позволяет повысить уровень эффективности и безопасности, а также снизить воздействие на окружающую среду", - отметил генеральный директор C3.ai Томас Зибел.

Цель альянса - упростить процесс внедрения масштабируемых решений на базе искусственного интеллекта в энергетической отрасли. Программное обеспечение, разработанное на основе отраслевого опыта Baker Hughes и AI-платформы, представленной C3.ai, охватывают процессы по всей цепочке создания стоимости в энергетике - от оптимизации запасов и управления энергопотреблением до технического обслуживания и мониторинга оборудования.

Конечный продукт - платформа BHC3 AI Suite - обеспечит доступ ко всем приложениям, разработанным для хранения и управления данными, а также облачных алгоритмических вычислений на базе Azure, что позволит энергетическим компаниям внедрять технологии машинного обучения и искусственного интеллекта с существенно меньшими затратами ресурсов.