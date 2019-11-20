Источник: Россия, Украина и ЕС подведут итоги консультаций по газу на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Представители России, Евросоюза и Украины по итогам технических консультаций по газу приняли решение продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил источник в Еврокомиссии (ЕК).

"Состоялось трехстороннее совещание официальных лиц с участием всех соответствующих сторон. Было решено, что стороны в ближайшие дни продолжат работу в двустороннем и индивидуальном порядке, и мы подведем итоги на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.