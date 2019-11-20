Предприятия КБР представят свою продукцию и услуги на международном форуме SIFT в Сочи

НАЛЬЧИК, 20 ноября. /ТАСС/. Делегация из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) примет участие в международном туристском форуме SIFT 2019 в Сочи, в рамках которого предприниматели представят свою продукцию и услуги. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Предприятия Кабардино-Балкарии представят свою продукцию, сервисы и услуги на Международном туристском форуме SIFT 2019, который пройдет в Сочи 21-22 ноября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для региональных компаний это уникальная возможность продемонстрировать все аспекты организации отдыха, туризма, ознакомиться с новинками, заключить прямые договоры на предстоящий сезон. "Деловая программа форума ориентирована на внутренний и въездной туризм и традиционно включает международные выставки, обучающие семинары и мастер-классы, деловые игры и дискуссионные встречи", - рассказали в пресс-службе.

Участие делегации Кабардино-Балкарии в мероприятии туриндустрии России организовано в рамках региональной составляющей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В период с 21 по 22 ноября 2019 г. в Сочи впервые на площадке многофункционального комплекса "Роза Холл" состоится интеграция двух крупных мероприятий туриндустрии: VI Международного туристского форума SIFT-2019 и IV Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов, сообщается на сайте форума.