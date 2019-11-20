Правительство Тульской области направило более 500 млн рублей на закупку дорожной техники

ТУЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Тулаавтодор", которая обслуживает региональные и муниципальные дороги в Тульской области, до конца 2019 года получит 111 единиц техники стоимостью более 500 млн руб. Средства были выделены из бюджета региона. 30 машин для ремонта и уборки трасс преданы в среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Из бюджета Тульской области выделены 500 млн рублей на обновление автопарка государственного учреждения "Тулаавтодор". Всего закуплено 111 единиц техники, это экскаваторы, асфальтоукладчики, снегоуборочные машины, 30 из них преданы сегодня, остальные - поступят до конца 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Алексея Дюмина, участвовавшего в церемонии передачи техники, такая значительная сумма финансирования на обновление парка техники выделена впервые.

"Такое решение было принято для того, чтобы повысить скорость и эффективность работы дорожных служб, чтобы поддерживать наши дороги в надлежащем состоянии в любое время года и в любую погоду. Уверен, что новые машины помогут "Тулаавтодору" своевременно и качественно исполнять все свои обязанности", - цитирует пресс-служба главу региона.

Всего в управлении компании находятся 604 дороги протяженностью более 4,3 тыс. км и 204 моста. В автопарке - более 940 единиц техники, в том числе 470 дорожно-строительных машин.

"В структуре "Тулаавтодора" также находятся восемь асфальтобетонных заводов. Поступающая техника будет задействована в ремонте магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в районах Тульской области", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%. Требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.