IKEA собирается открыть несколько тысяч пунктов выдачи заказов в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Шведская торговая сеть IKEA намерена открыть несколько тысяч пунктов выдачи заказов в России в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель организации обеспечения заказов покупателей IKEA в России Норберт Степновски.

"Мы намерены развивать сеть пунктов выдачи заказов в России. В среднесрочной перспективе рассматриваем возможность открытия нескольких тысяч таких пунктов. Онлайн продажи компании демонстрируют стабильный рост, их доля за последние два года превысила 11% процентов от совокупного оборота сети", - сказал Степновски.

По словам представителя торговой сети, открытие новых пунктов выдачи заказов будет осуществляться поэтапно, точные сроки и география будущих пунктов пока формируются. Сегодня компания работает с 70 пунктами самовывоза в России, которые принадлежат транспортным компаниям-партнерам ретейлера.

В рамках концепции укрепления позиций в онлайн-сегменте ретейлер открыл в среду распределительный центр прямой доставки под Санкт-Петербургом. Он будет обслуживать порядка 150 тыс. заказов в год. Его площадь составляет более 19 тыс. кв. м, вместимость - около 20 тыс. куб. м.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.