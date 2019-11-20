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Эксперт: экспорт детских товаров из Москвы за девять месяцев составил $136,5 млн

Наиболее популярным экспортными товарами стали подгузники, детское питание, игрушки и трикотажная одежда для младенцев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Экспорт детских товаров из Москвы в январе - сентябре 2019 года составил $136,5 млн. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев.

"За январь - сентябрь этого года объем экспорта детских товаров из Москвы составил $136,5 млн, и наиболее популярным в 2019 году стали подгузники, детское питание, игрушки и трикотажная одежда для младенцев", - сказал Ильичев.

При этом экспорт детского питания увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, трикотажной детской одежды - на 66%, пластилина - на 56%. Главными зарубежными покупателями в этом году стали Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, а также Вьетнам.

Всего в Москве детские товары производят 433 компании, 351 из них - это малые и средние предприятия, отметил глава Московского экспортного центра.

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