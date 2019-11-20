Бюджет Брянской области на 2020 год приняли в первом чтении

ТАСС, 20 ноября. Депутаты Брянской областной думы на внеочередном заседании в среду в первом чтении приняли законопроект о бюджете региона на 2020 год. Доходы составят 56,9 млрд рублей, что на 700 млн превышает расходную часть. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

"Депутаты поддержали в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Доходы в 2020 году составят 56,9 млрд рублей, расходы запланированы в объеме 56,2 млрд. Бюджет сформирован с профицитом в объеме 700,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

За счет образовавшегося профицита власти региона планируют погасить часть государственного долга.

"В 2020 году госдолг будет сокращен на 701 млн рублей до 9,2 млрд, что составит 29,5% от объема налоговых и неналоговых доходов", - отметили в пресс-службе.

К концу 2022 года планируется снизить этот показатель еще на 4%.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на социальную сферу в следующем году направят 38 млрд рублей. Это составит 68% от всех расходов бюджета.

"Средства пойдут, в том числе, на увеличение социальных выплат. Так, со 100 до 200 тыс. рублей вырастет сумма регионального материнского капитала, с 1 тыс. рублей до 10 тыс. рублей увеличится единовременное пособие на рождение ребенка, также с 1 тыс. рублей до 5 тыс. повысится выплата на школьников из многодетных малообеспеченных семей", - сообщили в пресс-службе.

Бюджет на 2021 и 2022 годы планируются бездефицитнымю Доходы будут равны расходам и составят 54,9 и 56,0 млрд рублей соответственно.

"Сейчас законопроект будет проходить дальнейшее обсуждение в комитетах думы, будут вноситься поправки. Принятие закона о бюджете в окончательном чтении планируется на 10 декабря", - сказали ТАСС в пресс-службе облдумы.