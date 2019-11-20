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В Конституционном суде рассказали, как работодатель регулирует оплату труда в выходной

Размер оплаты в выходные регулируется локальными приказами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Работодатель имеет право регулировать размер оплаты труда в выходные с помощью коллективных договоров с сотрудниками предприятия, издавая локальные приказы, которые не противоречат федеральным законам, а также по-разному оплачивать отработанное в выходные и праздники время разным категориям сотрудников, исходя из их функционала. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) РФ по итогам рассмотрения обращения жителя города Иваново.

Согласно документу, житель Иваново Александр Лазарев, работающий кондуктором в троллейбусе в муниципальном предприятии "Ивановский пассажирский транспорт" (ИПТ), пытался оспорить, в том числе, конституционность части 2 статьи 153 Трудового кодекса РФ об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни.

"Предусмотренная данным законоположением возможность установления конкретных размеров оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день в коллективном договоре или локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения представительного органа работников, направлена на конкретизацию механизма предоставления соответствующих гарантий, сама по себе не препятствует работодателю использовать в локальном нормативном акте дифференцированный подход при определении порядка повышенной оплаты за работу в выходные дни для разных категорий работников, исходя из объективных различий в условиях и характере их деятельности", - говорится в определении КС.

Согласно определению, Лазарев отработал летом 2018 года два дня, которые, по его утверждению, являлись выходными. Он получил за них меньше, чем ожидал, и пошел в Ленинский районный суд города Иваново с требованием взыскать с ИПТ недоплаченные суммы. Районный суд, а затем и Ивановский областной суд не нашли ущемления его прав, так как было установлено, что указанные дни не являлись для него выходными, а на предприятии предусмотрены локальные документы по регулированию оплаты труда в не будние дни.

Как отмечается в решении районного суда Иваново, Лазарев работал посменно, а в ИПТ был принят локальный документ, в соответствии с которым работодатель производит повышенную оплату в выходные дни по графику конкретного работника. Работодатель на суде также указал, что у Лазарева ведется учет отработанного времени, и назвать сверхурочным трудом его выход на работу в эти дни нельзя, так как общее число проведенных на работе часов по итогам месяца в итоге не превысило норму.

После этого Лазарев обратился в КС, так как посчитал, что статьи Трудового кодекса об оплате работы в выходные, в которых упомянута возможность издания локальных документов по регулированию оплаты, "не обеспечивают равные условия оплаты за работу в выходные дни для всех работников, занятых в одной организации". В определении КС также отмечается, что суд отказал Лазареву в рассмотрении его обращения.

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