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Доля доходов Якутии в 2020 году от нефтяной отрасли впервые превысит долю от алмазной

По словам главы правительства республики Владимира Солодова, в этом году в регионе отметили снижение поступлений в бюджет от предприятий алмазодобывающей отрасли

ЯКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Доля доходов, которые бюджет Якутии получит от нефтяной отрасли в 2020 году, впервые превысит долю, полученной от алмазодобывающей отрасли. Об этом сообщил в среду глава правительства республики Владимир Солодов на первом чтении проекта регионального бюджета на планерном заседании якутского Госсобрания (Ил Тумэн).

"В этом году Якутия испытывает определенные сложности, снижаются поступления добывающих компаний [алмазодобывающей отрасли], в первую очередь компании "Алроса". Одновременно мы видим увеличение поступлений за счет компаний нефтегазовой секции. Впервые в истории мы прогнозируем в следующем году, что они превысят поступления от алмазодобывающей отрасли", - сказал Солодов.

Согласно докладу министра финансов Якутии Валерия Жондорова, из общей прибыли рентабельных предприятий, налоги от которых начисляются в бюджет республики в 2020 году, 33,7% придется на долю алмазодобывающей отрасли, 38,6% - на долю нефтедобывающих предприятий. При этом 2019 году эта доля составила 42,4% и 29,1% соответственно.

Солодов также отметил, что бюджет 2020 года сохранит социальную направленность. "145 млрд рублей или почти 80% от общих расходов будут нести социальный характер. В полном объеме будут направлены выплаты на обязательства по заработной плате, мы не видим здесь никаких оснований для опасений. Будут выполнены майские указы в полном объеме. Не будет сокращений ни в одной социальной сфере общего финансирования - ни в здравоохранении, ни в образовании. Принято решение, что финансирование сельского хозяйства мы также оставим на уровне не ниже 2019 года", - добавил он.

Законопроект госбюджета Якутии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов был принят в первом чтении в Госсобрании республики в среду. Доходы бюджета прогнозируются в сумме 179,3 млрд рублей в 2020 году, 187,2 млрд в 2021-м и 175,9 млрд в 2022-м. Расходы предполагаются в сумме 180,3 млрд, 188,2 млрд и 176,9 млрд рублей соответственно. Дефицит планируется на уровне 998 млн рублей ежегодно. Финансирование на региональные проекты в рамках нацпроектов запланированы в 2020 году в сумме 17,3 млрд рублей, 2021-м - 18,9 млрд, 2022-м - 8,2 млрд.

Якутия - один из крупнейших алмазодобывающих регионов России, в регионе работает крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Добыча нефти на территории Якутии ведется четырьмя недропользователями с девяти месторождений.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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