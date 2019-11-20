ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России в условиях сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении миссии МВФ по итогам визита в Россию.

"Значительное снижение ключевой ставки, предпринятое Банком России с июня 2019 года, стало адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Обоснованным будет и дальнейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя", - отмечается в документе.

Миссия МВФ находилась в Москве с 13 по 20 ноября для обсуждения текущей ситуации в экономике, перспектив ее развития и экономической политики.