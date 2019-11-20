Силуанов, Кудрин и Орешкин поспорили о непотраченном триллионе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российской экономике удалось преодолеть непростые времена резкого падения цен на нефть и обострения международной обстановки, и сейчас макроэкономическая ситуация стабильна. Однако перед страной стоит новый вызов - как обеспечить непрерывный экономический рост. В дискуссию о том, что сдерживает российскую экономику, в очередной раз вступили первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Экономический оптимизм

На макроэкономической сессии в рамах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" Силуанов заявил, что к настоящему моменту удалось добиться хороших результатов по некоторым ключевым экономическим показателям.

"В последнее время мы добились хороших макроэкономических устойчивых показателей: инфляция, курс [рубля], золотовалютные резервы, снижение процентных ставок. Но всего этого недостаточно для того, чтобы обеспечить нужные темпы роста, которые вытянут за собой и реальные доходы, рост доходов граждан, да и все остальное - те задачи, которые нам поставлены на предстоящие годы", - сказал Силуанов.

"Поэтому мы сейчас занимаемся не макровопросами, которые были у нас в приоритете несколько лет назад, а именно микровопросами: то есть созданием комфортной среды для предпринимателей и прогнозируемой среды для инвесторов", - пояснил он.

По словам Силуанова, помимо создания комфортных условий, необходимо вызвать у бизнеса уверенность в том, что "работать в России можно и нужно, и можно получать хорошую доходность". Для этого планируется работать по нескольким направлениям: реформа контрольно-надзорной деятельности, закон о защите и поощрении капиталовложений (планируется принять до конца этого года), создание конкурентной среды, улучшение делового климата и нацпроекты.

По словам Силуанова, российская экономика уже начала реагировать на реализацию нацпроектов. В частности, рост ВВП в октябре 2019 года ускорился до 2,2% в годовом выражении (с 2% в сентябре и 1,7% в августе, согласно данным Минэкономразвития). Хотя прогноз по росту ВВП на 1,3% по итогам 2019 года правительство не меняет.

Однако в том, что нацпроекты способны кардинально повлиять на экономику страны, в очередной раз усомнился глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Я сегодня с таким определенным скепсисом к этому отношусь. Не в том, что нацпроекты не будут выполнены, - они имеют хорошую позитивную цель, нагрузку, достаточно четко сформулированы по целям и по финансам, но их масштаба недостаточно для разворота всей экономики. Поэтому пока я вижу, что потенциал роста [ВВП] будет оставаться в пределах 1,5% ежегодно без дополнительных изменений", - сказал он.

Демография и государство в экономике

В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин обратил внимание на то, что работа правительства должна строиться не только вокруг привлечения дополнительных инвестиций. Немаловажным сдерживающим фактором для экономики является неблагоприятная демографическая ситуация - численность рабочей силы постоянно снижается, поэтому необходимо предпринимать меры по увеличению экономической активности населения.

Проблему сокращения рабочей силы отметил и Кудрин. Он подчеркнул, что решение возможно за счет роста производительности труда, и правительство работает над этим в рамках соответствующего нацпроекта.

Сейчас производительность труда в России в два раза ниже, чем в среднем в Европе - это, по мнению Кудрина, создает хороший потенциал для быстрого роста. Однако успех возможен только при снижении доли государства в экономике, потому что у госкомпаний недостаточно стимулов для изменений.

"Наши шаги в этом направлении должны быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, эффективного, быстрее реагирующего на вызовы в том числе технологической революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов", - посетовал Кудрин, отметив, что доля государства в экономике достигает 47-48%.

Одним из механизмов снижения доли госсектора может стать приватизация предприятий. По словам Орешкина, правительство планирует расширять план приватизации и включать в него дополнительные активы. При этом он предупредил, что не стоит рассматривать приватизацию с точки зрения получения дополнительных доходов в бюджет.

"Сейчас бюджет находится в таком состоянии, что нельзя приватизацию рассматривать как способ "поднятия" денег в бюджет. Приватизацию нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, привлечения дополнительных ресурсов на инвестиции", - пояснил министр.

"Не надо пугать триллионом"

Одним из основных факторов, тормозящих экономический рост, Орешкин назвал слабый совокупный спрос, из-за которого экономика недополучила около 1 трлн рублей. При этом 500 млрд рублей из этой суммы - недополученные доходы граждан, а 200 млрд рублей - недополученная прибыль компаний.

В недополученном триллионе виновато только правительство, парировал глава Счетной палаты.

"В этом году федеральный бюджет не использует свои ассигнования и назначения на 1 трлн рублей. То есть в этом году разрешенные расходы для всех министерств и ведомств будут сэкономлены на 1 трлн рублей. Сэкономлены условно, потому что там есть запланированные программы и проекты, которые не исполняются. Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей. Я вижу в этом слабое качество государственного управления", - заявил Кудрин.

Силуанов отчасти согласился с такой оценкой, однако на обвинения главы Счетной палаты ответил, что неполное исполнение бюджета в этом году связано с более ответственным подходом к расходам и отказом от авансовых платежей. Из-за этого расходы бюджета сместились на несколько месяцев вперед. Силуанов также напомнил, что в прошлом году бюджет не потратил около 700 млрд рублей, которые просто перенесли на 2019 год.

"Да, действительно, есть проблемы в управлении, но можно ли было их потратить? Можно. Были бы это эффективные траты? Нет. Поэтому здесь всегда баланс неэффективности использования средств и этих цифр исполнения бюджета. Конечно, надо исполнять на 100%. Но какими средствами? Не заботиться об эффективности, я думаю, тоже неправильно", - пояснил первый вице-премьер. Он заверил, что неиспользованные средства создадут дополнительный спрос в будущем году, а правительство будет работать над повышением качества управления.

Орешкин в свою очередь заявил, что Кудрин "передергивает", а также напомнил, что средства, неизрасходованные в прошлом году, были потрачены в начале этого года.

"Это означает, что 700 млрд рублей, не потраченные в прошлом году, потрачены в начале этого года. В итоге вся разница - 200-300 млрд рублей всего с точки зрения влияния на совокупный спрос. Здесь никого не надо пугать этим триллионом", - подчеркнул министр.

Однако Кудрин продолжил настаивать, что неисполнение бюджета с каждым годом только увеличивается. "К сожалению, проблема нарастает. В этом году, если бы мы хотя бы ушли не на 1 трлн рублей такого неиспользованного ресурса, а вернулись бы к 250 млрд рублей (в 2017 году - прим. ТАСС) или нулю, то это был бы как раз дополнительный спрос", - заключил глава Счетной палаты.

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