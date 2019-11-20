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Астраханские власти подписали соглашения с тремя потенциальными резидентами портовой ОЭЗ

В портовой особой экономической зоне планируют построить логистический центр по перевалке и транспортировке грузов, таможенно-логистический комплекс и центр антимикробной обработки сырья

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Логистический центр по перевалке и транспортировке грузов, таможенно-логистический комплекс и центр антимикробной обработки сырья планируют построить в портовой особой экономической зоне (ОЭЗ), которая создается в Астраханской области. Соглашения с тремя потенциальными резидентами на сумму более 2 млрд рублей подписали в Москве в рамках "Транспортной недели", сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"Один из потенциальных резидентов, компания "Сарма", планирует реализовать в создаваемой портовой ОЭЗ инвестиционный проект по строительству железнодорожных путей протяженностью 14 км. Также есть намерения создать логистический центр, который будет оказывать услуги по перевалке и транспортировке контейнеров и иных грузов. Общая сумма инвестиций по двум проектам составит более 2 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Компания "Теклеор" в портовой ОЭЗ планирует создать центр антимикробной обработки растительного и животного сырья ускоренными электронами за 450 млн рублей. Еще один потенциальный резидент - Murphy Group Holdings UK Ltd намерена построить в астраханской портовой ОЭЗ таможенно-логистический комплекс. Планируемый объем инвестиций - 170 млн рублей.

"Привлечение новых потенциальных резидентов - это важная часть работы по реализации поручений президента России Владимира Путина о создании в Астраханской области портовой ОЭЗ в рамках развития международного транспортного коридора "Север - Юг". Компании, с которыми мы подписали соглашения, проявили высокую заинтересованность и готовы вкладывать инвестиции в экономику региона", - сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после подписания соглашений.

Ранее сообщалось, что портово-логистическая компания (ПЛК) "Каспий" (Астраханская область) планирует вложить не менее 15 млрд рублей в строительство порта для обработки контейнерных грузов на территории портовой ОЭЗ. На полях "Транспортной недели" было подписано соглашение о реализации данного проекта между Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), ПЛК "Каспий" и ПАО ОЭЗ "Лотос". Общие инвестиции в создание портовой ОЭЗ оцениваются в 75 млрд рублей.

Теги
РоссияАстраханская область
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