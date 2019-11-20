Продление контракта на поставки газа России в Молдавию обсудят в ближайшие дни

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Продление контракта на поставки российского газа в Молдавию обсудят на следующей неделе. Как проинформировала в среду пресс-служба российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз", этот вопрос был в центре внимания на сегодняшней встрече премьер-министра Молдавии Иона Кику с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой также присутствовал глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Чебан был удовлетворен состоявшимися дискуссиями. Он также отметил, что проект соглашения о продлении контракта с "Газпромом" для обеспечения бесперебойных поставок природного газа в процессе обсуждения между сторонами. С этой целью на следующей неделе он отправится в Санкт-Петербург, где находится головной офис "Газпрома", - говорится в сообщении.

На "завершающем этапе также другие договоренности", касающиеся поставок голубого топлива в обход территории Украины, которая может прекратить транзит, отмечается в сообщении.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что стоимость газа для Молдавии снизится до $173 за 1 тыс. куб. м. При этом в первом квартале этого года республика импортировала голубое топливо по $235 за 1 тыс. кум. м.