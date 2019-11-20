Молдавия рассчитывает взять у России в кредит $500 млн

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит в $500 млн на реализацию инфраструктурных проектов. Об этом президент республики Игорь Додон заявил в среду в интервью телеканалу "Молдова 1".

"Были достигнуты принципиальные договоренности об открытии кредитной линии примерно на полмиллиарда долларов на инфраструктурные проекты в Молдавии. <…> Первый транш в объеме $300 млн ожидается в следующем году. <…> Мы хотим строить дороги", - сказал президент.

Обсуждение кредита сегодня подтвердил также вице-премьер РФ Дмитрий Козак. При этом он отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.

Додон также добавил, что Молдавия подпишет в ближайшие дни новый контракт с "Газпромом" на поставки газа в республику в следующие три года.

"На них обсуждались детали касательно поставок газа в республику. Контракт с "Газпромом" на три года будет подписан в ближайшие несколько дней", - сказал Додон. По его словам, в новом договоре будут прописаны варианты поставок газа в республику, в том числе и в случае, если транзит через Украину будет невозможен.

Президент отметил, что один из вариантов предусматривает возможность получения реверсного газа через газопровод "Турецкий поток", а второй предполагает поставки газа через Украину на севере Молдавии.

Как заявил ранее Козак, по итогам переговоров с Кику была достигнута договоренность о продлении контракта на поставку газа и снижении его цены для Молдавии с начала 2020 года до $173 за тысячу кубов. Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. В первом квартале этого года республика импортировала голубое топливо по $235 1 тыс. куб.м.