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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
Обновлено 

Костин видит в правительстве поддержку идеи освободить малоимущих граждан от НДФЛ

Глава ВТБ уточнил, что также видит поддержку и среди членов администрации президента

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин видит рост поддержки своей инициативы по освобождению малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Идея находит поддержку в том числе среди членов правительства и в администрации президента РФ. Об этом банкир сообщил ТАСС в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Пока я пытаюсь мобилизовать общественное мнение. Если честно, мне кажется, что поддержка растет этой идеи на самом деле", - сказал Костин. Он уточнил, что также видит поддержку идеи среди членов правительства РФ и администрации президента.

"И я думаю, что эта идея, как и дедолларизация, будет воспринята хорошо", - добавил он.

В начале сентября на Московском финансовом форуме банкир озвучил предложение установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Тогда Костин отмечал, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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