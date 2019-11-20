Костин открыл вечерний прием форума "Россия зовет!" в образе Дамблдора

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин встретил участников форума "Россия зовет!" на вечернем приеме в образе директора школы Хогвардс Альбуса Дамблдора из книг про Гарри Поттера британской писательницы Джоан Роулинг. Остальные топ-менеджеры банка также были в образах героев саги, сообщает в среду РБК со ссылкой на видеоматериалы с открытия.

По данным издания, действие разворачивается в "Хогвартс Сити" (в оригинальном романе - Хогвартс - главное учебное заведение волшебников). В образе Гарри Поттера выступил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, Рона Уизли - гендиректор "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, Гермионы Грейнджер - старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник. Главным противником героев стал Доллар-Де-Морт (в книгах персонажа зовут лорд Волан-де-Морт).

Согласно сюжету, главные герои являются студентами факультета Вэтэбор - "чемпиона по квиддичу с 2008 года". Также в "Хогвартс-сити" есть факультеты - Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф. Для героев звучит предупреждение: "Осторожно - не попадите в санкционную турбулентность!"

В ходе выступления, герои приняли решение дать отпор главному злодею - растущему доллару. По словам участников постановки, Доллар-Де-Морт пытается захватить всю планету.

Соловьев в образе Гарри Поттера произносит: "А я помню его совсем маленьким, когда он стоил всего шесть рублей". На что Андрей Костин отвечает ему, что помнит доллар еще по шестьдесят копеек. "Но мы дадим ему отпор!", - заключил глава ВТБ.

Год "Звездных войн"

Вечерний прием в рамках форума "Россия зовет!" каждый год посвящен определенной теме. В прошлом году Андрей Костин и Юрий Соловьев посетили прием участников инвестиционного форума в костюме персонажей из вселенной "Звездных войн".

На закрытой вечеринке банка, которая проходила в Москве в стиле киносаги "Звездные войны", глава ВТБ поприветствовал гостей в образе одного из персонажей киноэпопеи Оби-Вана Кеноби, назвав присутствующих "рыцарями галактики ВТБ".

Кроме того, Андрей Костин разыграл шуточную сцену с Юрием Соловьевым, посетившим вечеринку в образе джедая Люка Скайуокера. В тематических костюмах киносаги на прием пришли и топ-менеджеры банка, в то время как рядовые сотрудники ВТБ были в вечерних нарядах.