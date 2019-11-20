{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Костин открыл вечерний прием форума "Россия зовет!" в образе Дамблдора

В образе Гарри Поттера выступил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, Рона Уизли - гендиректор "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, Гермионы Грейнджер - старший вице-президент банка Елена Колесник

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин встретил участников форума "Россия зовет!" на вечернем приеме в образе директора школы Хогвардс Альбуса Дамблдора из книг про Гарри Поттера британской писательницы Джоан Роулинг. Остальные топ-менеджеры банка также были в образах героев саги, сообщает в среду РБК со ссылкой на видеоматериалы с открытия.

По данным издания, действие разворачивается в "Хогвартс Сити" (в оригинальном романе - Хогвартс - главное учебное заведение волшебников). В образе Гарри Поттера выступил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, Рона Уизли - гендиректор "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, Гермионы Грейнджер - старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник. Главным противником героев стал Доллар-Де-Морт (в книгах персонажа зовут лорд Волан-де-Морт).

Согласно сюжету, главные герои являются студентами факультета Вэтэбор - "чемпиона по квиддичу с 2008 года". Также в "Хогвартс-сити" есть факультеты - Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф. Для героев звучит предупреждение: "Осторожно - не попадите в санкционную турбулентность!"

В ходе выступления, герои приняли решение дать отпор главному злодею - растущему доллару. По словам участников постановки, Доллар-Де-Морт пытается захватить всю планету.

Соловьев в образе Гарри Поттера произносит: "А я помню его совсем маленьким, когда он стоил всего шесть рублей". На что Андрей Костин отвечает ему, что помнит доллар еще по шестьдесят копеек. "Но мы дадим ему отпор!", - заключил глава ВТБ.

Год "Звездных войн"

Вечерний прием в рамках форума "Россия зовет!" каждый год посвящен определенной теме. В прошлом году Андрей Костин и Юрий Соловьев посетили прием участников инвестиционного форума в костюме персонажей из вселенной "Звездных войн".

На закрытой вечеринке банка, которая проходила в Москве в стиле киносаги "Звездные войны", глава ВТБ поприветствовал гостей в образе одного из персонажей киноэпопеи Оби-Вана Кеноби, назвав присутствующих "рыцарями галактики ВТБ".

Кроме того, Андрей Костин разыграл шуточную сцену с Юрием Соловьевым, посетившим вечеринку в образе джедая Люка Скайуокера. В тематических костюмах киносаги на прием пришли и топ-менеджеры банка, в то время как рядовые сотрудники ВТБ были в вечерних нарядах.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
Реклама на ТАСС
Молдавия рассчитывает взять у России в кредит $500 млн
Президент Молдавии Игорь Додон добавил, что в ближайшие дни Кишинев подпишет с "Газромом" контракт на поставки газа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС