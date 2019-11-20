Правительство РФ оценит готовность к зимнему отопительному сезону

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство России под председательством Дмитрия Медведева соберется на очередное заседание в четверг. Ключевой темой для обсуждения станет готовность энергетических предприятий и компаний ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, говорится в материалах к заседанию правительства.

"Будет обсуждаться ход подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, в том числе готовность оборудования электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей к несению нагрузки в указанный период, создание запасов топлива для электростанций и котельных <...>", - сообщает пресс-служба.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев констатировал, что отопительный сезон наступил во всех субъектах РФ. По данным министра, по состоянию на 10 ноября более 95% объектов готово к отопительному сезону. В свою очередь, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что объем задолженности организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов составляет 176,5 млрд рублей. При этом потребители задолжали за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ 1,3 трлн рублей.

Члены кабмина также рассмотрят вопрос о модернизации объектов генерации тепловой электроэнергетики. Согласно порядку, установленному правительством, начиная с 2019 года предусматривается ежегодное проведение в ценовых зонах оптового рынка отборов проектов модернизации генерирующих объектов ТЭЦ суммарным объемом до 39 ГВт: в 2022 году - 3 ГВт и по 4 ГВт в последующие 9 лет. Этот механизм позволяет привлечь инвестиции в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций и гарантирует возврат вложенных средств при условии безаварийной работы оборудования за счет оплаты мощности в определенном периоде.

Министры также рассмотрят вопрос об изменениях в закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Рассматриваемый законопроект предлагает ввести новое понятие - "зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса", которую предполагается устанавливать вокруг отдельных объектов ТЭК, имеющих критические элементы и особый статус. В связи с этим также предусматривается наделить правительство полномочиями по определению таких объектов.

Другие вопросы повестки

В числе других вопросов кабмин планирует принять решение о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей. На рассмотрение вынесен законопроект, создающий правовую основу для направления средств материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Кроме того, министры примут решение по актуализации законодательства, касающегося доставки аудиовизуальной продукции в качестве обязательного экземпляра. Прежняя редакция утверждена в 1994 году. Новым законопроектом предлагается, что в срок не позднее, чем через три месяца после выдачи прокатного удостоверения, экземпляры фильмов должны быть сданы в Госфильмофонд России. Что касается фонограмм и фильмов, распространяемых на материальных носителях, то их экземпляры должны быть направлены на хранение в ТАСС не позднее чем через месяц со дня их изготовления на материальных носителях.

На заседании также будут рассмотрены поправки в законодательство, позволяющие повысить эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий. Речь идет о расширении способов получения антимонопольным органом информации и документов при проведении расследований, о ведении антимонопольным органом реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений и т.д.

Предлагается принять решения о ряду законодательных инициатив, касающихся увеличения на один год максимального срока лишения свободы за заключение или участие в картеле, а также установление максимального срока лишения свободы за заключение картеля на торгах - 5 лет; введения дополнительных квалифицирующих признаков заключения картелей; увеличения в два раза пороговых значений крупного и особо крупного дохода (ущерба), образующих состав преступления.

При этом предлагается внести поправки в КоАП, предусматривающие смягчение или полное освобождение от административной ответственности лиц, сотрудничающих с антимонопольным органом. За воспрепятствование проведению проверок может быть назначен административный штраф для граждан - в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных и юридических лиц - в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Правительство также рассмотрит ряд вопросов о распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов.