Эксперты отметили рекордный за пять лет дефицит кадров в российской промышленности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обеспеченность кадрами в сфере промышленности в РФ снизилась в III квартале 2019 года до 80% с 86% во II квартале - это рекордный дефицит работников в промышленности с 2014 года. Такие данные приводятся в мониторинге экономической ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС.

"По оценкам предприятий, достаточная обеспеченность кадрами снизилась в промышленности с абсолютного рекорда в 86% до 80%, ставшего худшим значением 2019 года, - отмечают эксперты. - Такого дефицита работников в российской промышленности не было, по мнению предприятий, с 2014 года".

При этом первые данные за IV квартал свидетельствуют, что восстановить прежний уровень обеспеченности кадрами в 2019 году предприятиям не удастся.

Вместе с тем 90% предприятий в III квартале оценивали свое финансово-экономическое положение как "хорошее" или "удовлетворительное". А вот доля предприятий, которые считают свой уровень запасов сырья и материалов, достаточным упала до 77% с 83% в прошлом квартале.

Главным сдерживающим фактором для роста производства по-прежнему остается недостаточный спрос, указывают эксперты.

"Удовлетворенность текущими объемами спроса традиционно характеризуется самыми низкими абсолютными уровнями после начала кризиса 2008-2009 годов. Сейчас спрос считают нормальным 59% предприятий", - отмечается в мониторинге.