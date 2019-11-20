Глава ФНС заявил, что в России самый низкий в мире налоговый разрыв по НДС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Налоговый разрыв по НДС в России является самым низким в мире - менее 0,6%, заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".

"Я не буду называть двузначных цифр налогового разрыва по НДС, с которого мы начинали. Мы были опечалены, когда первый раз загрузили все счета-фактуры в соответствующую систему и увидели, какой он был, этот самый разрыв. Но цифры сейчас я уже могу назвать: налоговый разрыв по НДС в России - меньше 0,6%. Ниже процента в мире я не видел. Считается, что 10% налогового разрыва по НДС - это нормально, во всяком случае в Европе - там нет границ, есть достаточно распространенная "карусельная" схема ухода от НДС", - рассказал Мишустин.

Драйвером собираемости налогов, по его словам, стала система контроля за возмещением НДС.

Кроме того, глава ФНС отметил рост поступлений налоговых платежей за последние пять лет.

"Если посмотреть тренды за последние пять лет, с 2015 по 2019 год, то при стабильно-умеренном росте отечественной экономики на 3,2% поступления налогов в реальном выражении, то есть без учета инфляции и повышения налоговой нагрузки, выросли в 1,4 раза (+38,8%)", - добавил Мишустин.