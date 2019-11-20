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В Сенате США заявили, что санкции могут задержать запуск "Северного потока - 2"

По мнению сенатора Теда Круза, такие решения могут даже остановить создание трубопровода

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Введение Вашингтоном санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", может более чем на год задержать его введение в эксплуатацию. С таким утверждением выступил в среду американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас).

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Он отметил, что есть два варианта введения соответствующих ограничительных мер. Первый предполагает принятие Конгрессом США соответствующего законопроекта, а второй - использование американской администрацией полномочий для введения рестрикций, предусмотренных уже действующим в США законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

"В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке <...>, задержит "Северный поток - 2" более чем на год <...> При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим [создание] трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация", - заявил Круз в среду в ходе слушаний по рассмотрению кандидатуры спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна на пост первого заместителя госсекретаря, проходивших в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Круз является одним из авторов законопроекта о соответствующих рестрикциях. В июле эту законодательную инициативу поддержал комитет по иностранным делам Сената Конгресса США. С тех пор он ожидает утверждения полным составом верхней палаты Конгресса. Для вступления в силу аналогичный законопроект должен быть принят Палатой представителей, а после подписан президентом страны.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Многие как российские, так и западные эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

В конце октября первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост американского посла в России, заявлял, что введение Вашингтоном односторонних мер в отношении газопровода уже не остановит строительство. По его мнению, американские рестрикции могут лишь привести к повышению связанных со строительством расходов.

Теги
АвстрияУкраинаСШАГерманияВеликобританияНидерландыРоссияФранцияСалливан, Джон
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