Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на китайские товары

ТАСС, 21 ноября. Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность освобождения корпорации Apple от таможенных пошлин на товары из Китая. Об этом, как сообщается во вторник на сайте пресс-службы Белого дома, он заявил журналистам после посещения принадлежащего компании предприятия по сборке компьютеров в городе Остин, столице штата Техас, где также присутствовал генеральный директор Apple Тим Кук.

"Мы рассматриваем это", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли Apple рассчитывать на освобождение от пошлин. "Мы должны относиться к Apple примерно так же, как к Samsung", - добавил президент.

15 ноября телеканал CNN сообщил, что Apple наняла одного из ближайших союзников Трампа среди лоббистских кругов Вашингтона Джеффри Миллера для того, чтобы ряд продуктов компании не попал в новый список товаров, ввоз которых из Китая будет облагаться повышенными пошлинами в случае, если Вашингтон и Пекин не придут к торговому соглашению до декабря этого года.

20 августа Дональд Трамп заявил, что Apple должна перенести производство из Китая. По словам президента Соединенных Штатов, с середины июля до конца августа КНР потеряла 2 млрд долларов только из-за того, что зарубежные компании перемещают свои заводы в страны, против которых США не применяли таможенные пошлины.