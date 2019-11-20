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Торговая война

Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на китайские товары

Президент США отметил, что к Apple в плане пошлин стоит относиться "примерно так же, как к Samsung"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci

ТАСС, 21 ноября. Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность освобождения корпорации Apple от таможенных пошлин на товары из Китая. Об этом, как сообщается во вторник на сайте пресс-службы Белого дома, он заявил журналистам после посещения принадлежащего компании предприятия по сборке компьютеров в городе Остин, столице штата Техас, где также присутствовал генеральный директор Apple Тим Кук.

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"Мы рассматриваем это", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли Apple рассчитывать на освобождение от пошлин. "Мы должны относиться к Apple примерно так же, как к Samsung", - добавил президент.

15 ноября телеканал CNN сообщил, что Apple наняла одного из ближайших союзников Трампа среди лоббистских кругов Вашингтона Джеффри Миллера для того, чтобы ряд продуктов компании не попал в новый список товаров, ввоз которых из Китая будет облагаться повышенными пошлинами в случае, если Вашингтон и Пекин не придут к торговому соглашению до декабря этого года.

20 августа Дональд Трамп заявил, что Apple должна перенести производство из Китая. По словам президента Соединенных Штатов, с середины июля до конца августа КНР потеряла 2 млрд долларов только из-за того, что зарубежные компании перемещают свои заводы в страны, против которых США не применяли таможенные пошлины.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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