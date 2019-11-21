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"Ведомости": Росатом планирует вложить почти $7 млрд в организацию морских перевозок

В госкорпорации рассчитывают на доставку 72 млн тонн грузов в год
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует войти в топ-15 крупнейших морских перевозчиков в мире, запустив в 2020 году доставку грузов по Северному морскому пути (СМП) и направив на эти цели почти $7 млрд. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию Росатома, подготовленную для банков.

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Как следует из презентации, госкорпорация планирует возить грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть грузов с южного пути - из Азии в Европу через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив. Отмечается, что в Росатоме рассчитывают на доставку 72 млн тонн грузов в год, из них контейнерных - 43 млн тонн. Согласно расчетам госкорпорации, использование СМП поможет на 10-32% сократить время в пути из крупнейших азиатских портов (Гонконг, Шанхай, Йокогама, Пусан, Тяньцзинь) в главные европейские гавани (Роттердам, Копенгаген, Гавр, Саутгемптон, Гамбург).

По данным издания, капитальные вложения Росатома в организацию морских перевозок составят $6,97 млрд, из них $5,76 млрд пойдет на строительство современных грузовых судов, остальные средства - на модернизацию портовой инфраструктуры, ремонт флота и плавдоки. Как указано в презентации, финансировать проект госкорпорация планирует за счет собственных средств, банковских кредитов и с помощью реинвестирования денежных потоков проекта - в пропорции 21%, 50% и 29%.

Представитель ВТБ сообщил газете, что банк "рассматривает возможность финансировать строительство атомных ледоколов и других арктических проектов госкорпорации". Представители Сбербанка, Газпромбанка и Промсвязьбанка от комментариев изданию отказались.

Морские перевозки Росатом планирует запустить уже в 2020 году, при этом госкорпорация рассчитывает к 2023 году довести выручку примерно до $700 млн в год, а с 2026 года выйти на пиковое значение в $5,6 млрд, приводит газета данные презентации.

Отмечается, что сейчас госкорпорация перевозками не занимается, ее ледоколы лишь проводят суда по Севморпути. По данным газеты, в 2018 году она провела 331 судно суммарной вместимостью 12,7 млн тонн.

Грузоперевозки по Северному морскому пути

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2024 году увеличить перевозки по Севморпути до 80 млн тонн. В 2018 году объем перевезенных грузов составил 20 млн тонн. В августе заместитель генерального директора Росатома, глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша отмечал, что по итогам 2019 года объем проводки грузов по Севморпути вырастет на 45%, до 29 млн тонн.

В конце октября директор департамента развития СМП и прибрежных территорий госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко отмечал, что объем грузоперевозок по Севморпути к 2035 году может достичь 120 млн тонн. По его словам, такой объем будет достигнут при законодательном введении налоговых льгот и преференций для разработчиков месторождений нефти в Арктики.

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.

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