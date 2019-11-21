"Ъ": "Ростелеком" предлагает направить до 129 млрд рублей на экспорт услуг дата-центров

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" совместно с экспертами и участниками рынка предлагает правительству направить инвестиции в объеме до 129 млрд рублей на наращивание экспорта услуг центров обработки данных (ЦОД). Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный проект предложений по повышению внутрироссийского и экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов.

Проектом предлагается обеспечить отрасли государственные субсидии и льготы в размере 42 млрд рублей в инерционном и 129 млрд рублей в базовом сценарии для обеспечения роста экспорта услуг ЦОД до уровня 50% от объема внутреннего потребления к 2030 году.

Авторы доклада предлагают направить на коммерческий рынок ЦОД часть бюджетов нацпроектов, ввести субсидирование кредитов на строительство дата-центров, возмещение части капитальных затрат и применение пониженных тарифов страховых взносов.

Проект доклада будет обсуждаться 26 ноября в Российском союзе промышленников и предпринимателей и "после требуемых доработок до конца года будет представлен в правительство", которое определит источники финансирования, сообщили изданию в "Ростелекоме".

Как пишет газета, предложения разрабатываются в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Он предусматривает увеличение доли России в мировом объеме оказания облачных услуг по хранению и обработке данных до 5% к 2024 году.