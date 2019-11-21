Россельхознадзор выявил нарушения почти у трети производителей икры Приморья и Сахалина

ТАСС, 21 ноября. Сотрудники Россельхознадзора проверили 37 предприятий Приморского края и Сахалина, производящих икру, в 10 из них обнаружены различные нарушения. В отношении этих производителей возбуждены административные производства и ведутся проверки документов, об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в четверг.

"Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проведен анализ данных по производству и перемещению лососевой икры, внесенных в систему "Меркурий" производителями и участниками оборота лососевой икры (37 предприятий Приморского края и Сахалинской области). По результатам мониторинга возбуждено восемь административных производств, в отношении еще двух предприятий проводятся документарные проверки", - говорится в распространенном релизе.

Специалисты выявили, что предприятия при производстве и транспортировке икры вносят в систему ложную информацию об объемах продукта, о дате выработки и сроках хранения, о наименовании икры, указывая, например, икру горбуши вместо икры кеты.

Так, сахалинское предприятие "Дальневосточный рыбный дом" увеличила объем икры кеты зернистой с 17,6 кг до более чем 1 тыс. кг. Еще одна сахалинская фирма - "Сивинд" - также прибавило объем продукции без оформления соответствующих производственных сертификатов. Фактически икра была произведена из сырья неизвестного происхождения, отмечают в Россельхознадзоре. Подобные нарушения выявлены и у других предприятий в Приморье и на Сахалине, информацию об этом направили в ветеринарные службы.