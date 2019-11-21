Сенаторы внесут ко II чтению инициативы по ОСАГО норму об отмене коэффициента территории

В среду, согласно базе данных нижней палаты парламента, группа депутатов во главе с главой комитета палаты по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму свой вариант законопроекта об ОСАГО, который, в отличие от аналогичного законопроекта Минфина, не содержит нормы о возможности снижать стоимость полиса при использовании в машине средств телематики, а также пункта о повышении страховой суммы возмещения за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей. Кроме того, законопроект сохраняет региональный коэффициент (параметр, зависящий от территории преимущественного использования авто) при расчете стоимости ОСАГО.

"Будем, да [вносить поправки], поэтому я и не стал соавтором этого законопроекта, потому что [он] нас не очень устраивает, это не совсем соответствует тем рекомендациям, которые были на парламентских слушаниях (в Совете Федерации 8 ноября - прим. ТАСС). Будем добиваться и предлагать ко второму чтению. Что касается территориального коэффициента, то мы против него", - сказал Журавлев, отвечая на вопрос, будут ли сенаторы вносить ко второму чтению поправки об отмене регионального коэффициента.

Он добавил, что добровольная установка в автомобиль телематического устройства также была бы "неплохой опцией" для снижения стоимости полиса. При этом вице-спикер палаты не уточнил, будут ли сенаторы включать в перечень поправок возможность добровольного использования телематики для автовладельцев. Ранее (после парламентских слушаний в Совфеде) Журавлев сказал ТАСС, что на данный момент окончательно решены вопросы с отменой коэффициентов территории и мощности автомобиля при расчете стоимости ОСАГО. Глава думского комитета Аксаков, в свою очередь, в разговоре с РБК в среду заявил, что во внесенном депутатском законопроекте, помимо регионального, сохраняется и коэффициент по мощности автомобиля.

"Там [в законопроекте депутатов] нет прямой нормы, связанной с коэффициентом мощности авто, там есть термин "технические характеристики автомобиля". Это может быть одна из технических характеристик автомобиля [при расчете стоимости полиса], поэтому, возможно, это будет нормативный акт, будем смотреть", - добавил Журавлев.

О законопроекте Минфина

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

Кроме того, Минфин предлагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предусматривается замена этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется: страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746-4942 рублей. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор.

В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых. В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта. В палате отмечали, что данная инициатива вызвала "серьезную полемику".