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"Уралвагонзавод" планирует выпускать 500 рефрижераторных контейнеров в год к 2022 году

Ранее завод выиграл тендер на разработку рефконтейнера отечественного производства

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует к 2022 году выйти на производство 500 разработанных компанией рефрижераторных контейнеров в год. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора УВЗ по гражданской продукции Кирилл Томащук.

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"На сегодняшний день разработана и утверждена Российским морским регистром судоходства конструкторская документация на 40-футовый рефрижераторный контейнер. "Омсктрансмаш" в 2020 году планирует приступить к изготовлению шести опытных образцов для того, чтобы их сертифицировать. К 2022 году предприятие планирует выйти на проектную мощность производства до 500 контейнеров в год", - сказал Томащук.

Ранее УВЗ выиграл тендер на разработку рефконтейнера отечественного производства, который объявило Министерство промышленности и торговли. Томащук отмечает, что приоритетным аспектом реализации этого проекта является снижение зависимости отечественных предприятий-перевозчиков от закупок иностранной продукции. Цель - разработка отечественного рефрижераторного контейнера с автономной холодильной установкой и полным комплектом автоматики, с возможностью подключения холодильной установки к внешним источникам энергии. На данный момент рефконтейнеры, которые используются в России, в основном поставляются из Китая.

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