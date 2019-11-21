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Минпромторг счел нецелесообразными компенсации за сдачу использованных батареек

В ведомстве считают, что достаточно осознания позитивного экологического эффекта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минпромторг считает нецелесообразным экономическое поощрение для тех, кто сдает батарейки на переработку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Пока дополнительное стимулирование собственника батареек нецелесообразно. Объем сбора растет без дополнительных затрат на компенсации сдающим батарейки, достаточно осознания позитивного экологического эффекта", - считают в Минпромторге.

"Проведенное ретейлерами натурное испытание процесса сдачи посетителями магазинов отходов от товаров на возмездной и безвозмездной основе не выявило какое-либо преимущество по объему сбора у первого способа", - добавили в пресс-службе.

В понедельник, 18 ноября, глава Российского экологического оператора (реализует реформу мусорной отрасли) Денис Буцаев предложил поощрять скидками на новые батарейки тех, кто сдает старые. По его данным, в России перерабатывают менее 2% используемых батареек, притом что ежегодно выбрасывается 20 тыс. тонн. Как отметили в Минпромторге, в 2019 году в Ярославле заработал центр по глубокой переработке использованных батареек, куда отправляют отходы, собранные в министерстве в рамках совместного эксперимента с Duracell.

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Россия
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