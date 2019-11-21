Первый многофункциональный центр для начинающих предпринимателей открыли в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Единый центр консультирования "Стартап МФЦ", в котором начинающие предприниматели смогут получить информацию о программах поддержки стартапов от региональных и федеральных институтов развития, частных и государственных инвестиционных фондов, открыли 21 ноября в пространстве Deworkacy Big Data в Большом Саввинском переулке в Москве. Об этом сообщил в четверг ТАСС гендиректор VEB Ventures Олег Теплов.

Инициаторами создания многофункционального центра (МФЦ) стали госучреждение "Малый бизнес Москвы", дочерняя компания ВЭБ.РФ VEB Ventures и международная сеть пространств Deworkacy.

"В этом году мы решили протестировать весьма необычный для нас формат, создав программу для консультирования талантливых технологических команд в неформальной обстановке, в их обычной среде обитания. Мы рассчитываем, что работа с новыми проектами и их поддержка на ключевых этапах развития позволят расширить рынок российских технологических решений, и благодаря МФЦ успешных стартапов в России станет больше", - сказал Теплов.

Планируется, что в первый год работы "Стартап МФЦ" его клиентами станут около 10 тыс. человек из Москвы и других регионов РФ. Владельцы стартапов смогут получить консультацию по всем вопросам - от запуска проекта до поиска инвестиций и выхода на зарубежные рынки. Так, специалисты госучреждения "Малый бизнес Москвы" расскажут о городских программах поддержки предпринимательских инициатив, эксперты VEB Ventures проконсультируют по федеральным программам, а представители Deworkacy помогут разобраться с частными мерами поддержки стартапов. По словам Теплова, "Стартап МФЦ" является логичным продолжением инициативы создания центров услуг для бизнеса с дополнением городских сервисов государственными, частными и корпоративными.

"В России ежегодно появляется много частных и государственных инициатив, которые поддерживают российский микро- и малый бизнес: грантовые программы, хакатоны с большим призовым фондом от правительства Москвы, новые инвестиционные фонды, частные и корпоративные акселераторы, субсидии для бизнеса, налоговые льготы. За таким большим объемом не всегда возможно уследить, а также подобрать наиболее полезные для своего бизнеса программы. Эксперты нашего совместного центра помогут технологическим командам с навигацией по всем мерам поддержки, помогут организовать консультации с профильными специалистами, пригласят на профильные мероприятия, проходящие в Deworkacy", - прокомментировал запуск нового проекта управляющий директор сети Deworkacy Андрей Кулагин.

О формате работы

Как уточнил Кулагин, в первое время консультации в центре будут проводиться в двух форматах: public talk - это публичные встречи с бизнесменами и представителями венчурных фондов, где каждый желающий сможет задать вопрос; очные встречи со специалистами центра - мероприятия данного формата будут проводиться при условии набора необходимого количества заявок на сайте МФЦ. В отличие от формата public talk, спикеры для очных встреч будут подбираться в зависимости от запросов аудитории.

"Один из инструментов поддержки бизнеса и развития городской экосистемы Москвы - онлайн-сервис MBM.MOS "Поделись идеей с городом", где предприниматели могут предложить свои идеи и решения по улучшению бизнес-среды. Там мы получили запрос о расширении возможностей эффективного взаимодействия с городом, поддержали его и решили перевести в формат "Стартап МФЦ". Уверен, что такой шаг ускорит реализацию идей предпринимателей", - отметил гендиректор госучреждения "Малый бизнес Москвы" Андрей Железняков.

По его словам, в многофункциональных центрах будет создана единая экосистема между сообществом владельцев малого бизнеса и участниками венчурного и инновационного рынков России, что позволит ускорить реализацию идей предпринимателей и сэкономить время на поисках инвесторов, бизнес-ангелов и партнеров для финансирования перспективных проектов и развития новых технологий.