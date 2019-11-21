Акции "Газпрома" выросли на 3,1%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" на Московской бирже выросли на 3,1%, до 255,72 рубля за бумагу по состоянию на 10:17 мск на новостях о продаже 850,59 млн (3,5%) акций компании на Мосбирже. Это следует из данных торгов.

При этом в пике роста в 10:18 мск цена акций достигала 256,5 руб. за акцию, что на 3,4% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", сообщила о продаже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, что соответствует 3,5% акций компаний. Исходя из цены акции на вчерашнее закрытие торгов стоимость пакета может быть оценена примерно в 211 млрд руб.