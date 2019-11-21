Глава "Аэрофлота" назвал стоимость авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Стоимость лоукостера "Победа", который входит в группу "Аэрофлот", составляет, по оценке рынка, 800 млн долларов. Об этом заявил генеральный директор группы "Аэрофлот" Виталий Савельев, выступая на сессии "Цифровая трансформация транспорта" в рамках форума "Транспортная неделя".

"Победа" наш довольно удачный проект. При том, что мы вложили в "Победу" 50 млн долларов, это был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит 800 млн долларов. Это оценка рынка", - сказал он.

В сентябре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев в интервью ТАСС сообщил, что предлагает продать 25% плюс одну акцию авиакомпании "Победа", а на вырученные от продажи средства создать второго лоукостера. Позднее заместитель руководителя ФАС Александр Редько говорил, что "Победа" должна развивать сеть полетов по России или выйти из группы "Аэрофлот". Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил в интервью РБК, что продажа части "Победы" может быть целесообразной при комфортной ситуации на рынке и уверенности в благоприятном влиянии на компанию таких структурных изменений.

Кроме того, проект телеканала "Россия-24" "Вести.Экономика" со ссылкой на источник сообщал, что британский предприниматель, миллиардер и владелец Virgin Group Ричард Брэнсон рассматривает возможность приобретения 25% авиакомпании "Победа". При этом, по словам собеседника телеканала, о конкретных действиях говорить рано, но "такие намерения не исключаются".