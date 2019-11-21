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Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства Белоруссии и России на 2020 год

Согласно документу, доходы бюджета в 2020 году составят 5,521 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на пленарном заседании в четверг приняло бюджет Союзного государства на 2020 год и отчет об исполнении бюджета за 2018 год.

Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят 5,521 млрд рублей, расходы - 5,377 млрд рублей.

"Поздравляю всех с принятием бюджета Союзного государства на 2020 год, - сказал председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин по итогам голосования. - Большая работа проделана. И хочется поблагодарить наших коллег, кто занимался подготовкой этого вопроса в рамках комиссии по бюджету".

Теги
БелоруссияРоссия
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